Депутат Марина Силкина: Почему я буду голосовать за поправки в Конституцию РФ

— С тех пор, как была принята действующая Конституция России, появились новые вызовы и возможности, что потребовало внесения новых поправок в основной закон страны, которые затрагивают широкий спектр политических, экономических и социальных аспектов жизни нашего общества.

Из политических поправок я бы выделила вносимую в Конституцию гарантирование прав коренных многочисленных народов в соответствии нормами международного права, что предусматривает защиту их этно-культурной самобытности, сохранение языкового многообразия и культурного наследия. Очень важно, что теперь эти нормы будут прописаны в основном законе страны.

Конечно, лично для меня огромное значение имеют все поправки социального характера, которые на этот раз вносятся целым блоком. Таким образом еще раз подтверждается, что Россия является социальным государством, в котором гарантируются социальные права разных слоев граждан – детей, работающих людей и пенсионеров. Закрепление социальных прав в Конституции страны укрепит их и сделает невозможным их уменьшение или сокращение при любых условиях.

Впервые предлагается уделить особое внимание в Конституции теме «семейные ценности и дети». Теперь основной закон закрепляет поддержку традиционных семейных ценностей: защиту семьи, материнства, отцовства и детства, также института брака как союза мужчины и женщины. Уверена, что любой нравственно здоровый человек будет голосовать за сохранение этих вечных ценностей в основном законе страны.

Как педагог с большим стажем работы в дошкольном образовании, как мать и активистка женского движения, с большим удовлетворением отмечаю, что поправки гласят: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации». Таким образом фактически закрепляется главный приоритет государственной политики – это наши дети. Следствием этого постулата должны стать все направления государственной социальной политики. И это правильно – ведь счастье будущих поколений всегда было главным смыслом жизни людей и общества.

В действующей редакции Конституции РФ было прописано, что о детях обязаны заботиться только родители, а о нетрудоспособных родителях – только дети. Предложено избавиться от этого и обновив Конституцию, изменить отношение государства к семьям. Например, предлагаемые поправки гарантируют, что государство возьмет на себя обязанности родителей за тех детей, которые остались сиротами или без попечения. Поправки дают гарантию воспитания детей в семье, а так же закрепляют заботу взрослых детей о родителях.

Так же я бы отметила вносимые поправки в статью 75, что гарантирует минимальную оплату труда, которая не может быть ниже прожиточного минимума. Теперь не будет разночтений: какой должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума, как его рассчитывать.

Предлагается закрепить индексацию пенсий не реже раза в год, обеспечить всех граждан нашей страны социальным страхованием и адресной поддержкой граждан, которые действительно в этом нуждаются. В последние месяцы меры борьбы с пандемией коронавируса наглядно показали, что конкретная поддержка семей с детьми, индексация пособий и пенсий, доступная медпомощь определяют успех страны в таких экстремальных условиях, когда приходится отвечать на новые вызовы.

Поправки впервые вносят в Конституцию новый термин «молодежная политика», что создаст базу для разработки закона о молодежной политики, который закрепит нормы социальных гарантий и вектор развития молодежной политики с точки зрения патриотизма и взаимодействия со структурами власти.

Не могу не отметить важность поправки, которая обеспечивает меры поддержки институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики и подчеркивает значение волонтерской деятельности.

Решающее слово – за гражданами, именно народная поддержка обеспечит принятие новых поправок в Конституцию РФ. Я рассказала, почему буду голосовать за них, в чем вижу их смысл и значение, и призываю своих земляков выразить свое мнение в День общероссийского голосования.