Депутат Марианна Андреева: В ближайшие годы наша республика обретет новый статус

Депутат Городской Думы, совладелец гостиницы и туркомплекса «Орто Дойду» Марианна Андреева выражает свое мнение по поводу нового указа Путина по развитию Дальнего Востока. Также известная бизнесвумен, одна из самых популярных женщин-политиков Якутии считает, что для развития республики очень важно поддержать поправки в Конституцию страны.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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