Депутат Кошуков: Поддерживаю Алексея Еремеева на пост спикера Ил Тумэн!

В ближайшее время нам, народным депутатам Якутии, предстоит голосование по кандидатуре председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн). На эту должность многие наши коллеги, в том числе и я, поддерживаем кандидатуру народного депутата Якутии, председателя постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Еремеева Алексея Ильича.

Алексей Ильич Еремеев находится в идеальном возрасте для государственного деятеля – 48 лет. Сомневаться в уровне его образования и компетентности, необходимой для успешной организации работы Государственного Собрания (Ил Тумэн), также не приходится. В 1995 году он окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «История». После очного обучения в аспирантуре Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и успешной защиты научной диссертации, в 1999 Алексею Ильичу присуждена ученая степень кандидата политических наук. В 2006 он успешно окончил Дальневосточную академию государственной службы, по специальности «Экономист». Тот факт, что Алексей Ильич избран членом Президиума Регионального политического совета Якутского регионального отделения партии «Единая Россия», говорит о его авторитете и мощной поддержке со стороны коллег и товарищей по партии.

Вместе с Алексеем Ильичем Еремеевым работаю в парламенте нашей республики уже во втором созыве подряд. Восемь лет – достаточный срок, чтобы рассмотреть человека, государственного деятеля, и оценить его достоинства. Напомню, что выборы 2013 года Алексей Ильич выиграл в качестве кандидата по партийным спискам. В 2018 году, уже заработав высокий авторитет работой в Ил Тумэне, он уверенно выиграл выборы по Намскому одномандатному избирательному округу №27. Намцы – это малая родина Алексея Ильича Еремеева. То огромное уважение и высокое доверие, которым он пользуется в кругу своих земляков, говорит об очень многом. Кстати, хочу заметить, что свой день рождения Алексей Ильич отмечает 27 апреля, а это, как известно, наш большой государственный праздник – День Республики Саха (Якутия).

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Алексей Ильич Еремеев с 2013 года возглавляет один из ключевых комитетов — постоянный комитет по государственному строительству и законодательству. Кроме того, является членом комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, а также комитета по селу и аграрной политике.

Как народный депутат Якутии, Алексей Ильич Еремеев является одним из самых активных авторов законодательных инициатив. Число предложенных им законов, которые приняты нами, народными депутатами, исчисляется десятками. Например, только в 2019 году он инициировал 15 новых законов, причем большинство из них было принято. С начала 2021 года он предложил четыре законодательные инициативы. Законопроекты, которые предлагает к рассмотрению Алексей Ильич Еремеев, отличаются юридической грамотностью, актуальностью и точностью формулировок.

Уверен, что большой опыт государственной и муниципальной службы позволит Алексею Ильичу Еремееву успешно продолжить работу на посту председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн). Около пятнадцати лет он работал в органах исполнительной власти нашей республики. С 1996 года он трудился в администрации Намского улуса заведующим отделом по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму; заместителем главы улуса по социальным вопросам. Затем прошел путь от главного специалиста Министерства по делам народов и федеративным отношениям до министра по молодежной политике Республики Саха (Якутия). В 2013 году он был избран депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн). В 2018 избран во второй раз. При этом с 2013 года он является неизменным председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству.

Алексей Ильич Еремеев — Почетный работник молодежной политики Российской Федерации, награжден Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Грамотой Главы Республики Саха (Якутия).

Убежден в том, что поддержка народными депутатами кандидатуры Еремеева Алексея Ильича на должность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) станет нашим общим грамотным, продуманным и взвешенным решением, и призываю моих уважаемых коллег поддержать этот выбор!