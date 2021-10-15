Депутат Кошуков: Каждому из нас необходимо ответить на несколько простых вопросов

Дорогие друзья, земляки, уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

С 15 октября по 14 ноября 2021 года во всех регионах РФ проходит основной этап Всероссийской переписи населения. Это очень важная работа государственного масштаба. Будет собрана уникальная и достоверная информация, которую нельзя получить по данным обычных отчетов или по текущей статистике.

Каждому из нас необходимо будет ответить на несколько простых вопросов. Это пол и возраст, гражданство, образование, жилищные условия, размер домохозяйства, занятость, владение языками, миграция и так далее.

Есть три основных способа пройти перепись населения. Во-первых, в ходе переписи каждый человек может ответить на вопросы самостоятельно, на портале Госуслуг. При этом каждый ответивший получит в качестве подтверждения цифровой и QR-код. Во-вторых, это традиционный способ – лично ответить на вопросы переписчика, который внесет ваши сведения в переписной лист. Переписчики будут оснащены планшетными компьютерами. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации. В-третьих, гражданин может сам прийти на переписной участок и предоставить специалистам необходимые для переписи данные.

Участие в переписи абсолютно безопасно для отвечающих на вопросы. Все ответы носят анонимный характер. Никакая ответственность за предоставление ложных данных никому не грозит. Поэтому отвечайте, как есть, что на самом деле. Ответы на вопросы переписного листа будут фиксироваться только со слов опрашиваемого. Никаких документов или справок, подтверждающих вашу информацию, предъявлять никому не нужно.

Переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живет человек. Запишут только наличие и размер самого домохозяйства. Россиян спросят об основных источниках доходов – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение. Но при этом никто не будет спрашивать о размере доходов. На вопрос о семейном положении отвечать тоже надо по фактическому положению. Например, «гражданский брак» для переписи — это настоящий, реальный, хотя по документам пара не жената. А брак, зарегистрированный в ЗАГСе, может таковым не являться, если муж и жена уже расстались, но официально не развелись. И так далее.

Перепись населения проходят все жители страны, независимо от возраста. С 14 лет человек сам может отвечать на вопросы переписчика, а сведения о детях младшего возраста предоставят родители.

Перепись населения — это некий итог нашей реальной жизни – не по документам, а по фактам. Участвуя в переписи, каждый человек принимает участие в разработке перспективных социальных программ, касающихся той группы людей, к которой себя относит. Поэтому все сознательные и ответственные граждане должны серьезно подойти к вопросам переписного листа. Отвечать на все вопросы переписчика не обязательно, но важно понимать, что чем меньше будет отказов, тем более точная картина сложится в результате.

Дорогие друзья, земляки, уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Во время переписи собираются фактические данные, которые помогают увидеть реальную структуру положения в стране. Полученная информация поможет выяснить, какие меры необходимы для повышения качества жизни каждого человека, для анализа социально-экономической ситуации, для разработки новых национальных проектов и социальных программ. Наши ответы помогут составить демографические прогнозы. Рассчитать, например, сколько детских садов и школ понадобится в ближайшие годы. И многое другое.

Дорогие друзья, призываю вас принять самое активное, ответственное и сознательное участие во Всероссийской переписи населения!