Депутат Иван Салатюк: Качество жизни людей – приоритет развития государства

В начале 2020 года в ходе оглашения послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин инициировал внесение точечных поправок в текст Конституции Российской Федерации. Заместитель постоянной комиссии по имущественным и земельным вопросам Якутской городской Думы Иван Салатюк прокомментировал поправки в основной закон страны. Однозначно я поддерживаю предложенные изменения в Конституцию и буду призывать своих родных и знакомых голосовать «за».

Считаю, что наиболее важными из поправок — закрепление в Основном законе России социальных обязательств государства. Таких, как ежегодная индексация пенсий или например закрепление МРОТ не ниже прожиточного минимума. На мой взгляд, такие изменения в Конституцию позволят РФ стать еще более социальным Государством, где качество жизни людей будет приоритетом развития.

Кроме того, в поправках многое направлено на контроль работы депутатов и чиновников — запрет двойного гражданства, запрет на счета в иностранных банках и т.д. Если ты живешь и тем более работаешь в органах государственной власти России, то и все твои активы должны быть только здесь, а иначе, о каком развитии страны можно говорить?

Буду приглашать всех, кого знаю, на это голосование, ведь именно так каждый гражданин нашей великой страны, республики и нашего любимого города Якутска может внести свой личный вклад в развитие государства.

Пресс-служба Якутской городской Думы

Фото: пресс-служба Якутской городской Думы Источник: пресс-служба Якутской городской Думы

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