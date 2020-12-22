Депутат Иван Данилов продолжает помогать медикам

Народный депутат по Гагаринскому избирательному округу Иван ДАНИЛОВ передал отделению сердечно-сосудистой хирургии Педиатрического центра РБ№1-НЦМ детские небулайзеры и пульсоксиметры.

Депутат поздравил коллектив отделения с наступающим Новым годом и пожелал всегда оставаться верными своей профессии:

— Врач – профессия с большой буквы, именно врачи каждый день спасают или облегчают чью-то жизнь. Желаю Вам новогоднего настроения, дальнейшего процветания, успехов в благородном деле, профессиональных побед и личного счастья!

Он подчеркнул, что «дети – это наше будущее, и они должны быть здоровыми».

Главный врач отделения Олег КОНСТАНТИНОВ поблагодарил Ивана Данилова за систематическую благотворительную помощь в приобретении детских медицинских товаров, человеческую сердечность и милосердие.

Иван Иванович, как член партии «Единая Россия» не впервые помогает медицинским учреждениям – к примеру, ранее он обеспечил это отделение системами кондиционирования воздуха и приобрел для Детской городской инфекционной больницы передвижной рециркулятор воздуха.