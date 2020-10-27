Депутат Ил Тумэна: «С чего вдруг мэрия занимается розливом алкоголя?»

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях:

Сегодня зарплата главного специалиста мэрии — порядка 50 тысяч минус подоходный. На эти деньги мы специалистов не найдем. Выбив коррупционную составляющую, — во всяком случае, на это надеюсь — остановилась работа по земельным отношениям, архитектурным, строительным, рекламным…

Предлагаю Сардане Авксентьевой сократить аппарат Окружной администрации, а высвободившиеся фонды направить на зарплаты оставшихся специалистов. Пандемия показала, что вполне можно обходиться меньшим числом, теперь нужно бороться за качество.

5 ноября Ил Тумэн рассмотрит проект бюджета республики в первом чтении. 30 октября бюджетный комитет рассмотрит этот вопрос. Как депутат от Якутска и член бюджетного комитета остановлюсь на проблемах столицы. В связи с внедрением льгот по упрощенной системе налогообложения город в 2020-м в совокупности не досчитался почти 500 млн рублей. Этот вопрос ставил еще Айсен Николаев, но он не решен до сих пор.

Еще один застарелый вопрос с 2014-2015 годов: включение в расчет нормативов работников системы образования, таких как документоведы, завхозы, кадровики, программисты, инженеры… Они не попали в перечень категорий, зарплата которых регулируется майскими указами. Муниципалитету приходится добавлять оклады из собственного кармана, в связи с чем минус по 2020 году составил еще 357 млн рублей. На улусы республика дала дотацию. А Мирный, Ленск, Якутск — не дотационные и должны выруливать сами, что неправильно.

Не дофинансирован и стандарт школьного и дошкольного образования по всей республике и только по городу эта сумма составляет 1,123 млрд. Плюс 27 октября 2019 года был повышен МРОТ. Бюджет к этому времени уже был сформирован, и у Якутска выпали 73 млн. Это то, с чем мы заканчиваем год.

Вчера совещались у заместителя мэра Гаврильева. Следующий год тоже будет тяжелым. Якутску нужно изыскать еще миллиард, чтобы его нормально пройти. Растет кредиторская задолженность, хромает бюджетная устойчивость. Есть вопросы, требующие решения на уровне правительства. Но, с другой стороны, сколько можно ходить по республике с протянутой рукой…

Я предложил изыскать и собственные резервы. Считаю, в 2021-м нужно приватизировать муниципальный кинотеатр «Лена» и продать акции «Центрального»: важнейшее из искусств по ФЗ-131 — не городские полномочия. Также необходимо расставить точки в отношениях с «Водоканалом». Якутску принадлежит 4,9% его акций на 150 млн рублей. Правительство республики предлагает городу выкупить еще 4,9% за 150 млн, чтобы всего стало 9,8% акций. Что они дадут нам, для чего городу нужны такие траты? Или отдайте «Водоканал» в Якутск, или же забирайте его 4,9% акций, вернув муниципальному бюджету 150 млн.

Якутия — единственный субъект РФ, где «Водоканал» принадлежит правительству субъекта РФ. Он разросся до республиканских размеров, заходит в вилюйскую группу улусов. У нас уже есть монстр — ГУП «ЖКХ» с порядка 20 млрд долгов. Зачем мы порождаем нового? «Водоканал» забрали из Якутска в республику во времена войны Штырова с Михальчуком. Или верните, или забирайте совсем, не вешая его на муниципальный бюджет.

Экономическая ситуация, обостренная пандемией, вынуждает провести ревизию всего муниципального имущества. Есть МУП «Городские аптеки», поликлиника профосмотра. Все здравоохранение забрали в республику, а эти структуры почему-то остались за Якутском. Они опять же осуществляют полномочия, не предусмотренные законом о местном самоуправлении. Есть и вовсе непрофильные активы, не вяжущиеся с представлением об ответственности городских властей. Окружная администрация Якутска владеет 49% акций ФАПК «Якутия». С чего вдруг мэрия занимается розливом алкоголя?

Предлагаю избавиться от того, что выходит за рамки муниципальных полномочий и заработать на этом. На 2021 год мы еще миллиард с горем пополам наберем, основные расходные позиции закроем. Ну а дальше нужно включать дополнительные источники пополнения бюджета, в том числе путем приватизации непрофильного имущества. И заниматься этим нужно уже сейчас, процедура его оценки и приватизации достаточно растянута во времени. И чтобы через год опять не выворачивать все карманы, предлагаю не откладывать — утвердить план приватизации городского имущества на 2021 год.

Кроме того, необходимо минимизировать незаконное предпринимательство, «серые» зарплатные схемы, не дающие налогов. Ну и, еще раз повторю, провести ревизию всего муниципального имущества. В республике есть ГУП «ЖКХ», регоператор «Экосети» по вывозу и складированию мусора, где у Якутска 49% акций, и есть МУП «Жилкомсервис», дотируемый на 100 млн в год. Нужно уже разобраться, кто за что отвечает, и не плодить всякого рода конторы, которые к тому же еще и дерутся между собой. А начинать все-таки необходимо с себя: с уменьшения расходов на аппарат Окружной администрации.

Заместитель руководителя АГиП Кузнецова заявила, что автопарк Ил Тумэна, Администрации главы и правительства республики будет сокращен вдвое. О том, что столько машин не нужно, я говорил еще шесть лет назад, работая на постоянной основе в Ил Тумэне.

Предлагал пересадить депутатов в такси, с калькулятором доказывал, сколько миллионов сэкономим. Хорошо, что хоть через шесть лет, но процесс начинается. Кстати, я предлагал и вывести автобазу АГиП из центра Якутска, отдав ее место под школу, садик или поликлинику. Думаю, правительство и к этому придет.

Окружной администрации тоже нужно посмотреть, нет ли лишнего в том, что обеспечивает ее работу. Уверен, ресурсы всегда найти можно. Пандемия, конечно, беда, но это и новые возможности, которые нужно научиться использовать. Эффективность чиновников зависит от их профессионализма. За 40-50 тысяч профи работать не будет, если мы не хотим, чтобы он зарабатывал на должности по-другому… Когда вернутся сытые дни, никто сказать не может. Бюджет уже трещит, и в обозримой перспективе легче не станет. Уповать на республику бессмысленно — ей тоже тяжело. Так что давайте искать внутренние резервы.

Якутский депутат призвал сократить траты на содержание автопарка и аппарата Госсобрания Ил Тумэн от 12.12.2019 https://www.yakutia.kp.ru/daily/27067/4135932/ это после встречи с Тарасенко.

Виктор Фёдоров: «Президент России озвучил очень своевременные меры по созданию нормальных условий для малого и среднего бизнеса» от 05.12.2014 https://yakut.er.ru/…/viktor-fyodorov-prezident-rossii…/ здесь есть про сокращение автопарка.

В Якутии муниципалитетам компенсируют выпадающие из-за упрощенной системы налогообложения доходы от 22.10.2019

https://ysia.ru/yakutiya-kompensiruet-munitsipalitetam…/ заявление Айсена.