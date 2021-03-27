Депутат Ил Тумэна проголосовал на дому

Народный депутат Республики Саха (Якутия) Софрон Афанасьев 26 марта 2021 года проголосовал на дому.

– Считаю, что на выборы ходить нужно. В этот раз из-за перелома ноги исполнил свой гражданский долг по месту жительства. Для этого обратился по телефону в УИК № 781. Члены комиссии подъехали в удобное время, предварительно уведомив меня об этом. После проверки паспортных данных и отметки в бюллетене, опустил его в специальную переносную опечатанную урну.

Призываю жителей воспользоваться своим правом избирать и прийти проголосовать на избирательные участки, либо вызвать представителей УИК на дом. За кого из кандидатов голосовать – каждый решает сам. Большую роль здесь играют личностные качества каждого из кандидатов на должность главы городского округа «Город Якутск».

Именно от Вас и Вашего выбора будет во многом зависеть жизнь нашего города!