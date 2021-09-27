27.09.2021
14:49
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Экология
Депутат Ил Тумэна присоединился к акции «Сохраним лес»
Народный депутат Республики Саха (Якутия) АФАНАСЬЕВ Софрон Антонович посадил саженцы в Якутске.
Старые засохшие деревья выкопали и на их место высадили молодые деревья 250 боярышников.
«Я рад, что есть такой проект. Он замечательный и красит наш любимый город. Благодарен моей команде, что помогли высадить деревья, покосить траву и убрать старые сухие деревья. Пусть наш город будет зеленым и красивым», — сказал депутат.
Боярышник – нарядное растение-великан. Не требует специального ухода. Созревает в августе и сентябре. Плод – мелкое яблоко размером 0,5-4 см. Цветы распускаются весной или в начале лета.
Источник: Федор ГОРЮНОВ.
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