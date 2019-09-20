Депутат Ил Тумэна отказался от мандата

Глава Якутии сегодня анонсировал переход народного депутата Александра Сусоева на госслужбу.

В соцсетях Ил Дархан написал:

Александр Владимирович Сусоев назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

Биографическая справка:

Член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Образование:

В 2006 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «физика» с квалификацией «учитель физики и математики».В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Институте управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по программе «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

2005 – 2006 гг. — рабочий строительно-монтажных работ ООО «Стройкон»;

2006 – 2008 гг. — ведущий специалист отдела по развитию студенческого самоуправления и взаимодействию с общественными объединениями управления по внеучебной работе Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова ;

2008 – 2010 гг. — председатель первичной профсоюзной организации студентов Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;С 2010 г. — председатель организации профсоюзных объединений студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

2010 – 2012 гг. — заведующий сектором развития студенческого самоуправления отдела социально-педагогической работы со студентами Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

С 2012 г. по н/в — заведующий сектором по работе с общественными объединениями управления студенческим развитием Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Председатель первичной профсоюзной организации студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, председатель Совета молодых депутатов при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Награды и звания:

Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия).

Награжден почетной грамотой министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, благодарностью Президента Республики Саха (Якутия), почетной грамотой Вице-Президента Республики Саха (Якутия).

Народный депутат Республики Саха (Якутия) V, VI созывов.