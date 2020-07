Депутат Ил Тумэна: наш любимый Сиэйэ Уола вышел на свободу!

View this post on Instagram

Ура❗️❗️❗️ Наш любимый певец Виктор Иванов — Сиэйэ Уола сегодня вышел на свободу!!!👏👏👏 ⠀ Все эти годы мы с волнением ждали этой минуты🙌🙌🙌. Справедливость, хоть на полгода раньше, но восторжествовала. Для людей, которые находятся, скажем так, в состоянии несения наказания, даже это, действительно, большой срок, большая удача☝️☝️☝️. И, конечно, прежде всего, я рада за его родителей пожилых и его семью, за его жену, детей, которые все эти годы каждый день и час ждали возвращения своего сына, муж, отца🤞🤞🤞. ⠀ Отдельные слова благодарности хочу сказать адвокату Виктора, Нине Николаевне Протопоповой. Она с огромным упорством и с большой верой справедливость и силу закона отстаивала права подзащитного. Бесконечное уважение и большое спасибо Нине Николаевне! На таких юристах, как она, держится наше правосудие! 👏👏👏 ⠀ Поздравляю родных и почитателей его таланта с этим событием💐💐💐. А Виктору пожелаем успехов в новой жизни, новых творческих планов!☀️🌈🌷🌷🌷 Добрых, светлых чувств и любви к своей родине!🕊🌸🌼🌺🌼 #сиэйэуола#якутия