Депутат Ил Тумэна Мичил Николаев сообщает с места боевых действий

Самый молодой народный депутат от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Мичил Николаев прислал новости с территории военных действий.

Напомним, что Мичил Николаев в сентябре был мобилизован в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции. В начале октября он стал командиром отделения в звании младшего сержанта.

— Пасмурная погода как в сентябре. Работаем каждый день по 24 часа без остановки. Настроение хорошее. К нам приехало подкрепление, поэтому все отлично, — говорит Мичил Николаев в аудиосообщении.