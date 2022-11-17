17.11.2022
18:30
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Якутия

Депутат Ил Тумэна Мичил Николаев сообщает с места боевых действий

Самый молодой народный депутат от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Мичил Николаев прислал новости с территории военных действий.

Напомним, что Мичил Николаев в сентябре был мобилизован в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции. В начале октября он стал командиром отделения в звании младшего сержанта.

— Пасмурная погода как в сентябре. Работаем каждый день по 24 часа без остановки. Настроение хорошее. К нам приехало подкрепление, поэтому все отлично, — говорит Мичил Николаев в аудиосообщении.

https://www.sakhaparliament.ru/obshchestvo/13625-michil-nikolaev-s-fronta-k-nam-priekhalo-podkreplenie-poetomu-vse-otlichno#.Y3X9NFeZYVQ.whatsapp
Фото: сахапарламент,ру
Источник: сахапарламент,ру

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