Депутат Ил Тумэна — лицензию на торговлю спиртным ЗОЖники выдавали… гаражам?

В соцсетях депутат Ил Тумэна Виктор Федоров поделился своим мнением по поводу продажи алкоголя в Якутске:

«Закон Якутии об установлении дополнительных ограничений продажи алкоголя сегодня практически перестает работать. Его нарушения подают под этикеткой борьбы за здоровый образ жизни. В первых рядах нарушителей, считаю, находятся наши главные ЗОЖники. Так, бывшее Росалкогольрегулирование – бывший руководитель господин Лыткин, известный борец за трезвость – выдавал направо-налево лицензии на торговлю спиртным в гаражах. Спрашиваю: «Почему так делаете? Должны быть торговые нежилые помещения». Ответ один: «Не имеем права отказать. Помещения же нежилые. Суд все равно встанет на сторону торговцев». Так хоть раз до суда доведите! Там видно будет.

В нашем законе указано, что продажа алкогольной продукции «… допускаете только в специализированных стационарных торговых объектах». Формально гараж этому требованию вряд ли соответствует. Ведь однозначно помещение, где идет торговля, должно соответствовать всем нормам торговых объектов. Это санитарные, противопожарные требования. Элементарно, где в гараже запасный выход, если что случится? Но у нас через гаражи алкоголя проходит, наверное, не меньше, чем через настоящие торговые объекты.

Запросил сведения по своему Поярковскому округу, затребовал выписки из Росреестра. Что получилось: в округе 24 торговых объекта по продаже алкоголя. Проверили 12 – ровно половина из них гаражи! Гаражи стоят возле детских площадок, жилых подъездов и получают лицензию на продажу спиртного. А магазину «Поярков», который строился именно как специализированный торговый объект, лицензию не получить, потому что формально находится в жилом доме, хотя и выходит на улицу.

И такая проблема по всему Якутску. У дома по Чиряева, 5/1 рядом с детской площадкой в гараже работает «Ремикс», а в нормальном магазине «Гурмане» продавать спиртное нельзя – жилой дом. По Ярославского, 26 в паре десятков метров от жилого подъезда и детской площадки «Алмаз», а в «Илин Энэре» торговля запрещена. Хотя от его входа до жилых подъездов метров 200.

Поначалу министр по предпринимательству Ирина Высоких была согласна, что гараж не должен быть торговым объектом. Но потом специалисты ее министерства переубедили. Значит, нужны уточнения закона. 21 мая Комитет по предпринимательству Ил Тумэна провел совещание по вопросу внесения изменений в проект закона РС (Я) об ограничении правил торговли алкоголем. Создана рабочая группа, которая осенью должна будет дать свое заключение. Закон планируют кардинально и системно поправить.

В частности, депутатами Госсобрания и Правительством республики предлагается исключить из закона строку о регулировании продаж спиртного в объектах общепита. Да, в 2017-м Российская Федерация лишила регионы права регулировать общепит. Тогда наш комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры сознательно не двигал поправку в наш закон. Я и сейчас не понимаю, почему регулировать продажу алкоголя в магазинах регионы имеют право, а в общепите – нет.

Что было у нас: мы установили, что условия ограничения продаж не распространяются на рестораны, работающие на основании такого-то ГОСТа. Оказалось, что сам ГОСТ не работает: для открытия «ресторана» достаточно стола и стула. И вот тебе круглосуточная точка продажи алкоголя.

Я не против, чтобы работали рестораны и бары. Но нельзя под их видом открывать в круглосуточных магазинах, каких-то других приспособленных помещениях забегаловки и рюмочные – то, что сейчас мы имеем массово. Если закон требует доработки, нужно ее провести. И считаю, нужно поддержать Татарстан, который вышел в Госдуму с предложением передать субъектам право регулирования правил общепита. Порядка однозначно будет больше.

Ну и третий гвоздь в крышку гроба закона РС (Я) об ограничении правил торговли алкоголем. Сейчас многие магазины начали выставлять на полки рядом с водкой и вином колу, квас, чипсы, консервы, даже хлеб. По закону да, специализированный магазин – это лишь 80% алкоголя, 20% сопутствующих товаров. Хлеб трудно назвать близким родственником водки. Но колу, квас, наверное, в случае серьезного разбирательства оставят. Тогда теряется сам смысл нашего закона, чтобы убрать полки с алкоголем с глаз детей. Ребенок может зайти в алкомаркет за бутылочкой спрайта или чипсами, «полюбоваться» всем богатством выбора…

Какие предложения буду отстаивать в рабочей группе:

1. Установить, что продажа алкогольной продукции осуществляется в нежилых торговых помещениях (не в гаражах), а также в объектах, изначально спроектированных и построенных как магазины.

2. Через инициативу в федеральные органы госвласти вернуть регионам право регулирования общепита.

3. Исключить возможность появления в алкомаркетах непрофильных товаров, популярных у детей.

4. Все же буду двигать мое предложение о смещении времени продажи алкоголя с 16 до 22.00 (сейчас с 14 до 20). За эти лишние два вечерних часа меня и на визитки бутлегеры печатали, и в блогосфере склоняют. Не все, конечно, ратуют за интересы бутлегеров. Кто-то просто не разобрался или поддался всеобщей организованной истерии. Я же по-прежнему уверен: если алкоголь официально будет продаваться до 22.00, клиентская база бутлегеров резко сократится.

На фото алкомаркет «Ремикс» ул. Дежнева, 65. Продукты и алкоголь!»