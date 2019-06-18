Депутат Ил Тумэн добровольно сложил полномочия

Первым вопросом на восьмом (очередном) пленарном заседании шестого созыва 18 июня 2019 года народными депутатами рассмотрен проект постановления парламента о досрочном прекращении народного депутата Якутии Владимира ЧЕРНОГРАДСКОГО.

С информацией выступил заместитель председателя мандатной и регламентной комиссии Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

Причина досрочного прекращения полномочий – замещение государственной должности. 14 июня 2019 года Владимир Черноградский был назначен министром по развитию Арктики и делам народов Севера республики. Соответствующий указ подписал глава Айсен НИКОЛАЕВ.

Владимир Черноградский был депутатом Ил Тумэн по Арктическому избирательному округу. Член фракции «Единая Россия». Занимает должность советника генерального директора ООО «Арктик Капитал».

Спикер парламента Петр ГОГОЛЕВ поздравил нового министра с назначением и поблагодарил за совместную работу, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

«Должность ответственная и многообязывающая – впереди необходимо решить вопросы развития Арктики, коренных малочисленных народов Севера. Вопросы очень актуальные для нашей республики, так как арктическая зона сегодня является приоритетом государственной политики. Парламент Якутии надеется, что вы вплотную займетесь вопросами социально-экономического развития арктической зоны Якутии, и наше население в лице вашего подведомственного министерства найдет близкого друга, который будет помогать развиваться», — сказал председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я).