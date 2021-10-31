31.10.2021
12:08
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Праздники

Депутат Игорь Григорьев поздравляет с Днем работника автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!

Примите поздравления с профессиональным праздником!  От вашей слаженной работы зависит безопасность пассажиров и надежность грузовых перевозок.

Автотранспортная отрасль – одна из базовых составляющих экономики Республики Саха (Якутия). Без нее немыслима деятельность промышленных и сельскохозяйственных предприятий, различных служб и ведомств, социальных учреждений. Бесперебойная работа грузового и пассажирского транспорта обеспечивает комфорт жителей городов и поселков нашего региона, связь с отдаленными территориями.

Спасибо всем сотрудникам автомобильного и пассажирского транспорта за добросовестный труд, верность выбранному делу, профессионализм. Особую признательность выражаю ветеранам, внесшим весомый вклад в развитие отрасли.

Пусть взаимовыручка на дорогах, надежная техника и безопасные магистрали помогают вам эффективно выполнять свою работу. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Источник: Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь ГРИГОРЬЕВ.
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