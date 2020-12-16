16.12.2020
13:00
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Общество

Депутат и волонтер в одном лице

Огромное количество волонтеров присоединились и продолжают присоединяться к акции #МыВместе.

Волонтеры Якутии продолжают оказывать помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям, находящимся на самоизоляции.

Руководитель регионального волонтёрского центра партии «Единая Россия» Василий ПОПОВ отметил: «В данное время депутаты республики всех уровней также усилили работу по волонтёрской деятельности, выполняют заявки, развозят врачей и волонтеров».

К примеру, депутат Сунтарского наслега, член фракции партии Жанна Петровна МАКАРОВА, с марта 2020 руководит волонтерским штабом наслега, сама принимает заявки по телефону, консультирует население по волнующим вопросам. Ими отработано 863 заявок, проведена дезинфекция общественных мест и  многоквартирных домов, совместно с полицией проводилось дежурство на улицах и в общественных местах. Сама Жанна Макарова лично дежурила на паромной переправе, так как в начале пандемии было перекрыто движение, и проехать можно было строго по пропуску. Была волонтером конституции, отдежурив в УИК за неделю 56 часов.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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