Депутат Госдумы РФ посетила главный объект стройиндустрии Якутии

С открытием судоходной обстановки груженный цементом речной флот начинает курсировать по Лене. Нынешний год не стал исключением. С начала июня отгрузка продукции «Якутцемента» на собственном причале в Мохсоголлохе идет интенсивно. В этом году на стройки республики речным транспортом будет поставлено 250 тысяч тонн продукции.

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, возвращаясь недавно из Алданского района в Якутск через Качикатцы, обратила внимание на аккуратно складированные мешки цемента на баржах, которые вели буксиры.

Работая Председателем правительства РС(Я), Галина Данчикова часто посещала Якутский цемзавод – один из самых крупных объектов стройиндустрии республики. Именно при ней запускалось второе печное отделение с обжигом, одновременно начиналось строительство третьей технологической линии по производству цемента. В 2015 году предприятие стало выпускать дорожные плиты для «Силы Сибири». А в День России 2018 года третью печь длиною 127 метров ввели в эксплуатацию. Теперь предприятие может производить 22,5 тонны клинкера и 100 тонн цемента в час.

О новых возможностях предприятия депутату Госдумы РФ Галине Данчиковой рассказал директор АО «Якутцемент» Алиш Мамедов.

По словам руководителя, сегодня непохожий ни на один другой в мире завод, где все производственные цеха соединены крытыми переходами, может обеспечивать потребности республики в цементе полностью. Для мощного производства это уже не вопрос. Сейчас актуально не только, сколько завод может производить продукции, но и сколько продавать. С закрытием рудника «МИР» АК АЛРОСА поставки сократились на 100 тысяч тонн. После завершения программы «Сила Сибири» нужно будет осваивать новые рынки и над этой задачей сегодня уже работает менеджмент предприятия.

«У республики планы по строительству большие — школы, дороги, другие объекты, но нам нужно выходить на Дальний Восток, где тоже разворачиваются грандиозные стройки, и требуется цемент хорошего качества», — пояснил Алиш Мамедов.

Отмечая стабильную работу крупного промышленного предприятия, занимающегося производством стройматериала в Якутии, Галина Данчикова акцентировала внимание на социальной ответственности бизнеса, который взял на свое содержание всю инфраструктуру поселка Мохсоголлох.

Депутат с удовлетворением отметила, что «Якутцемент» продолжает строить социальные объекты, которых на его счету уже более 20. В их числе — Детский противотуберкулезный диспансер в городе Якутске, школы, детские сады, жилые дома и другие объекты, возводимые в районах республики.

По мнению парламентария, высокие обязательства, исполняемые в срок, и хорошее качество работ – две основных составляющих, убедительнее всего характеризующие АО «Якутцемент» на строительном рынке.