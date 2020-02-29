Депутат Госдумы выступил на семинаре для секретарей исполкомов ЕР Якутии

Триединая задача депутата Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы Константин СЛЫЩЕНКО принял участие в качестве спикера в практикум-семинаре для исполнительных секретарей Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Парламентарий рассказал об информационном сопровождении политической деятельности: «Сегодня социальные медиа, в том числе и сетевые издания, уже превосходят традиционные СМИ. В Камчатском крае, где я являюсь Депутатом Госдумы, также как и в Якутии, сильно развиты социальные сети. Новое поколение — миллениалы вовсе выросли без телевидения и газет. В условиях развития новых технологий, цифровой менталитет руководителей на местах занимает одну из важных функций в успешном развитии региона».

На площадке практикума-семинара собрались исполнительные секретари со всех улусов Республики Саха (Якутия). Интенсивные занятия и лекции проходили в течении двух дней.

В интервью депутат Слыщенко рассказал, какие политические события произойдут в этом году, и какие задачи будет решать в качестве куратора по Якутии.

В ранге депутата Госдумы РФ, а также в качестве члена Фракции «Единая Россия» в Госдуме Вы в течении дня вели лекции для исполнительных секретарей регионального исполнительного комитета Партии. Какое впечатление сложилось у Вас о партийцах Якутии?

Довелось повстречаться с довольно активными представителями Партии из районных центров Якутии. Уверен, с таким кадровым потенциалом и резервом наша Партия не только упрочит свои позиции, но и с твердой поступью будет двигаться вперед к поставленным целям.

Вы представляете Камчатский край в Государственной думе Российской Федерации, и в то же время являетесь куратором по партийной линии в нашей республике. Какие аналогии можете провести между нашими регионами?

Безусловно, это климат и территориальная схожесть. И там и там: низкие температуры, обширная территория в арктической зоне. Это сравнительно схожие регионы, где живут мужественные, сильные люди, которые работают и трудятся в суровых климатических условиях. Мне очень приятно побывать в Якутии, приятно общаться с близкими мне по духу северянами — открытыми, душевными людьми. Что камчадалы, что якутяне принимают тепло и радушно и готовы работать на дальнейшее развитие.

В политическом плане разница все-таки есть, в Камчатском крае административно-территориальное деление количественно меньше, чем в Республике Саха (Якутии). В Якутске, например, проживает больше граждан, чем во всем Камчатском крае. Во-вторых, в Якутии 34 района и два городских округа, это такая огромная территория, что самолет летит 4 часа, а ездить на машине – туши свет! Трудно, что-либо проецировать. На Камчатке есть отдаленные северные территории – Корякский округ, например, но это не сравнить с проведением мероприятий в районах Якутии. Север, конечно, накладывает определенный отпечаток и так как я вел активную политическую деятельность на Камчатке, думаю, что мы сможем отработать на отлично.

Тем более в текущем году стоят определенные задачи перед партийцами…

В этом году для партийцев три задачи: общенародное голосование за поправки в Конституции 22 апреля, предварительное голосование в конце мая и выборы в единый день голосования 13 сентября. В любом случае, нужно иметь в виду подготовку к предвыборному циклу 2020-2021 на выборы в Государственную Думу. Это партийная триединая задача, которую мы выполним как в Якутии, так и в Камчатском крае.