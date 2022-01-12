Депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал правду о Сардане Авксентьевой?

Телеграм-канал «Якутск Вечерний» опубликовал комментарий экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой на обвинение депутата Владимира Бурматова и журналиста Антона Красовского в ее адрес. Последние утверждали, что Авксентьева тратила крупные суммы из муниципального бюджета за головы собак. Сардана Владимировна предпочла не ворошить старые дела и заявила, что на это у нее нет времени.

⚡️Сардана Авксентьева специально для «ЯВ» о приезде в Якутск:

Для меня по-прежнему важно поддерживать прямой диалог и общение с избирателями. Не выезжая дальше Садового кольца, ничего толкового не сделаешь. Я много езжу по стране, разговариваю с людьми, спрашиваю их мнение.

— Будете ли вы подавать в суд на журналиста Красовского и депутата Бурматова, уверявших, что Авксентьева, будучи мэром Якутска, выплачивала по 14 тыс руб за голову собаки из муниципального бюджета?

— Не думаю, что сейчас опровержение этой очевидной лжи главная для меня задача. Сейчас важнее скорректировать закон, чтобы от собак не страдали люди.

Если я буду заниматься судебным опровержением каждого вранья о себе, то это отберет у меня массу времени.