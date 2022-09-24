24.09.2022
08:24
79

Политика

Депутат Госдумы Тумусов просит отсрочку для жителей Арктики

Федот Тумусов просит Шойгу предоставить отсрочку от мобилизации граждан, проживающих в Арктических районах, сообщает тгк Аартык.

Фото: архив Sakhalife
Источник: тгк Аартык

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх