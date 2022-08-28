Депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала разблокировать Instagram для россиян

Сардана Авксентьева выступает за разблокировку Instagram в России (относится к компании Meta, деятельность, которой запрещена в России). Это связано также с позицией партии, от которой она выдвигалась в Госдуму.

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») обратится к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности разблокировки Instagram. Об этом депутат сказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru. вопрос возможной разблокировки социальной сети будет поднят представителями «Новых людей» Вопрос возможной разблокировки социальной сети будет поднят представителями парти на первом заседании осенней сессии Госдумы в сентябре.

Свою же позицию Сардана Авксентьева высказала в своем блоге Instagram.