Депутат Госдумы Сардана Авксентьева призвала разблокировать Instagram для россиян
Сардана Авксентьева выступает за разблокировку Instagram в России (относится к компании Meta, деятельность, которой запрещена в России). Это связано также с позицией партии, от которой она выдвигалась в Госдуму.
Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») обратится к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности разблокировки Instagram. Об этом депутат сказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru. вопрос возможной разблокировки социальной сети будет поднят представителями «Новых людей» Вопрос возможной разблокировки социальной сети будет поднят представителями парти на первом заседании осенней сессии Госдумы в сентябре.
Свою же позицию Сардана Авксентьева высказала в своем блоге Instagram.
Прошло уже достаточно много времени с момента блокировки Instagram. Что мы видим? Желающие все равно пользуются этой соцсетью. Оказывается, Россия на втором месте по числу загрузок VPN после Индии — более 24 млн скачиваний.
Партия «Новые люди» выступает за отмену блокировки Instagram. Давайте ответим честно: кто больше пострадал от блокировки — иностранная соцсеть или отечественный малый бизнес? Instagram был и остаётся удобной площадкой для начала своего дела и продвижения товаров и услуг. Да, предприниматели и блогеры умеют приспосабливаться, многие перешли на альтернативные площадки. Но полноценно заменить Instagram пока нечем. Кроме того, Meta уже удалает откровенно русофобский контент, как нарушающий нормы сообщества.
Так что ждём решения Генпрокуратуры. Мы попросили её проверить, соблюдается ли закон и можно ли разблокировать Instagram. Очень надеюсь, что это решение будет принято и мы с вами снова будем вместе.
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Сардана молодец 👍