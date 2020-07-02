Депутат Госдумы работает эту неделю в Якутии

По приезде в Якутск парламентарий обсудила в режиме ВКС с представителями муниципальных органов и общественности Кобяйского улуса предложение жителей административного центра о присвоении поселку Сангар почетного звания «Город трудовой доблести».

И хотя по статусу всем известный населенный пункт городом не является, Совет старейшин района, обратившийся к депутату Госдумы РФ с просьбой посодействовать в продвижении инициативы, считает, что установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года звание, увековечивающее подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, прославленный шахтерский поселок заслуживает.

На чем основано мнение сангарцев?

К началу Великой Отечественной войны поселок Сангар имел важное значение как топливная база пароходства на реке Лена. Уголь, добываемый на шахте «Сангарская», обладал высокой теплотворной способностью и превосходил по качеству твердое топливо, которое извлекали из копий в Джебарики-Хайя, Кангалассах и на мелководном Алдане. Шахтеры и жители поселка Сангар, работающие по 16 часов на рудниках, своим героизмом в тылу завоевывали победу.

В перевозке угля участвовали работники всех организаций поселка, включая женщин, стариков и подростков. Старожилы Сангара помнят случай, когда на самолетах возили… уголь.

Это были трофейные бомбардировщики Ю-87 (“Юнкерсы”). Тогда на Якутской ТЭЦ сложилось критическая обстановка с топливом. И ледовый аэродром Сангар помог жителям столицы в годы войны.

Высокие награды

В 1942 году за перевыполнение плана перевозок и успешное завершение навигации коллективу Северо-якутского речного пароходства было вручено переходящее Красное знамя Главсерморпути и ЦК СССР. За самоотверженный труд некоторые трудящиеся поселка Сангар были награждены орденами и медалями, многие удостоены звания «Почетный шахтер СССР» и знака «Почетный полярник».

Считая заготовки зерновых и сдачу их государству в военное время, как выполнение задания, по своему значению приравненного к победе над врагом, в 1944 году партийно-советские работники Кобяйского района награждены орденом Отечественной войны II степени.

Если бы Сангар был городом

Признавая трудовые заслуги жителей Кобяйского района в достижении Победы, Российская академия наук, куда депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Галина Данчикова обратилась с просьбой дать экспертное заключение, не сочла возможным подтвердить наличие оснований для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» поселку Сангар.

— Отрицательное заключение сделано на том основании, что в Кобяйском улусе РС(Я) административный центр никогда городом не был. — А это противоречит части 1 статьи 1 ФЗ от 1 марта 2020 года «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»,- пояснила Галина Иннокентьевна, беседуя в режиме-онлайн с председателем районного Совета депутатов Александрой Ивановой, главой поселка Сангар Николаем Поповым и председателем Совета старейшин района Никифором Тереховым. Собеседники депутата ссылались в разговоре и представленных материалах на правдивые источники — газетные публикации военных лет, которых действительно много.

Парламентарий с ними согласилась, потому что считает, что Победу над врагом ковали героическим трудом не только труженики крупных городов, районов, но и поселков, сел.

«Для оценки трудового вклада сангарцев, нужно собрать архивные документы, а их в направленных материалах Академии наук не было», — сказала Галина Данчикова представителям муниципальных органов и общественных организаций, которые после обстоятельного разговора с депутатом Госдумы воспрянули духом. Признание самоотверженного труда жителей поселка в годы войны требует кропотливой, настойчивой и доказательной работы.

Со своей стороны парламентарий проведет консультации по существу вопроса в комитетах Госдумы.

Городам трудовой доблести быть!

По состоянию на 28 июня в России выбран 21 город, который может быть удостоен высокого звания «Город трудовой доблести». К ним относятся Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород¸ Самара, Новосибирск, Ижевск, Уфа, Омск, Томск, Иркутск, Барнаул и другие.

Якутск и Алдан, заручившиеся поддержкой регионального заксобрания (Ил Тумэн), в этот список не вошли. Окончательное решение, кто высокого звания удостоен, будет принято после опросов, которые идут параллельно голосованию о поправках в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля, сообщают эксперты.

Законопроект о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» внес 14 декабря 2019 года в российский парламент Президент РФ Владимир Путин, напомнила Галина Данчикова. В городах, удостоенных высокой чести, будут установлены стелы с гербом города и текстом президентского указа. Помимо этого, здесь будут проводить праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.