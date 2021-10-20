Депутат Госдумы Петр Аммосов попрощался с Ил Тумэном

Сегодня, 20 октября, тридцатое пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва под председательством спикера парламента Алексея Еремеева началось с принятия постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Петра Аммосова и Юрия Григорьева в связи избранием депутатами Госдумы РФ.

Избранный в Госдуму РФ депутат от Якутии Петр Аммосов вошел в Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Юрий Григорьев, избранный депутатом Государственной Думы по одномандатному округу №44 (Даурский — Забайкальский край) – в Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В Ил Тумэне недавно переименованная фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» своим руководителем вместо Юрия Григорьева избрала Софрона Афанасьева, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

С опозданием из-за задержки рейса самолета в Ил Тумэн на тридцатое пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) явился депутат Госдумы РФ Петр Аммосов. С трибуны Ил Тумэна Петр Револьдович сообщил бывшим коллегам, что хотел попасть в комитет Госдумы Рф по коррупции, но в итоге вошел в комитет по транспорту. По его словам, тема развития транспорта очень актуальна для Якутии, он уже обсуждал проблемные вопросы с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Вид у недавно избранного депутата российского парламента от Якутии был бодрый, настроение приподнятое. Ему вручили благодарность председателя Ил Тумэна.