Депутат Госдумы о проблемах инфраструктурного развития Алданского района

Депутат Государственной Думы Галина ДАНЧИКОВА лично убедилась в необходимости развития коммунальной инфраструктуры на территориях индивидуального жилищного строительства в Алдане.

С вопросом о проведении коммуникаций по улицам Новой и Северным проездам к депутату обратились жители частного сектора Алдана во время дистанционного приема граждан.

В рамках региональной недели Галина Иннокентьевна осмотрела территорию, где сегодня интенсивно ведется индивидуальное жилищное строительство, но остро стоит вопрос проведения коммуникаций.

Два года назад территория частной застройки была включена в схему актуализации теплосетей, сообщил глава города Алдан Александр БУГАЙ. Но реконструкция теплопункта, увеличение мощностей в микрорайоне предусматривается не ранее 2022-2023 года. Также разрабатывается схема газификации этого района города.

Глава МО «Алданский район» Северин ПОЗДНЯКОВ особо отметил, что после газификации населенных пунктов района будет решена еще одна «долгоиграющая» проблема Алдана – отсутствие горячего водоснабжения в летнее время. Этот вопрос также прозвучал от жительницы Алдана во время дистанционного приема граждан.

Для решения и разъяснения проблемных вопросов, волнующих жителей Алданского района, депутат привлекла первого заместителя министра строительства РС(Я) Галину НОВИКОВУ, руководителя Департамента воздушного транспорта, кадрового и правового обеспечения Минтранса РС (Я) Виктора ТАРАБУКИНА.

Жителей Алданского района волнуют вопросы, касающиеся развития системы жилищно-коммунального комплекса, дачных и садоводческих товариществ, авиасообщения в период летних отпусков, переселения из аварийного жилья.

Так, одной из заявительниц был поставлен вопрос о законности предоставления взамен ветхой двухкомнатной новой однокомнатной квартиры. Так как женщина проживает с 21-летним сыном, сокращение количества комнат ведет к значительным неудобствам для членов семьи. Женщина вернула выданные ей ключи от новой жилплощади, но взамен ей ничего предложено не было. Что делать? Как скоро предложат новый вариант? – эти вопросы адресовала она народному депутату.

Программа переселения из аварийного жилья в первую очередь направлена на обеспечение безопасности жильцов, которые проживают в аварийных домах, сказала Галина Данчикова.

Отвечая на вопрос жительницы Алдана Галина Новикова рассказала, что в соответствии с федеральным законом № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ» и Жилищным кодексом РФ, жильцам аварийных домов предоставляется равнозначное по общей площади жилье. Кроме того, площадь помещения должна соответствовать требованиям проектирования, чтобы пройти государственную экспертизу. В данном случае эти требования нарушены не были.

Тщательно изучив позицию заявительницы, Галина Иннокентьевна поручила муниципалитету совместно с Дирекцией жилищного строительства РС (Я) в рамках действующего законодательства рассмотреть возможные варианты решения проблемы

«Алданский район – один из передовых по переселению из аварийного жилья. Но немало вопросов, в том числе к общественникам и депутатам поступает от людей, которые попали под действие изменений части 8-й ст. 32 ЖК РФ. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане?» — спросила депутат городского Совета МО «Город Алдан» Надежда СЕЛЮТИНА.

Галина Иннокентьевна рассказала о том, какая работа ведется, чтобы защитить права граждан, которые приобрели жилье в признанных аварийными домах до вступления в силу поправки и другой жилплощади не имеют. Группой депутатов Госдумы РФ подготовлен законопроект о внесении соответствующих изменений в Жилищный кодекс. В настоящее время он проходит процедуру согласования в Правительстве РФ.

В Алдане депутат Государственной Думы, член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, Галина Данчикова пообщалась с Анатолием ПОТЕРУХОЙ, председателем правления СНТ «Тамарак», включающего более 400 садово-огороднических участков.

Парламентарий отметила, что за последние пять лет вопросам развития садово-огороднических товариществ уделено большое внимание. Она напомнила, что сегодня действует «дачная амнистия», которая позволяет оформлять право на земельные участки в упрощенном порядке. Вступил в силу закон, когда собственники могут объединяться и проводить кадастровые работы, оформлять землю. Ранее это было прерогативой государственных и муниципальных органов власти.

Галина Данчикова подчеркнула, что очень важно создавать на местах все условия для развития инфраструктуры дачных товариществ, учитывая очень короткое лето в Якутии и климатические особенности региона.

В свою очередь Анатолий Потеруха акцентировал внимание на вопросах обустройства подъездных путей к дачным участкам, подключения электроэнергии, строительства летних водопроводов, которые очень сложно решать без государственной поддержки.