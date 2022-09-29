29.09.2022
19:38
371

Политика

Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку

В ближайшее время он отправится в военкомат, сообщает тгк Readovka. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации. Он посетовал, что для того, чтобы ее забрать, ему необходимо поехать домой, и пока из-за поездки в Донбасс он еще не успел это сделать. Однако отметил, что будет в военкомате по месту постановки на воинский учет уже на следующей неделе. «У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — отметил Валуев.

Сангаджи Тарбаев и Николай Валуев прибыли в Якутск
Фото: тгк Readovka
Источник: тгк Readovka

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх