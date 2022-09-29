29.09.2022
19:38
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Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку
В ближайшее время он отправится в военкомат, сообщает тгк Readovka. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации. Он посетовал, что для того, чтобы ее забрать, ему необходимо поехать домой, и пока из-за поездки в Донбасс он еще не успел это сделать. Однако отметил, что будет в военкомате по месту постановки на воинский учет уже на следующей неделе. «У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — отметил Валуев.
Фото: тгк Readovka
Источник: тгк Readovka
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