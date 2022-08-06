Влиятельный российский телеграм-канал Незыгарь опубликовал пост тгк Безвластное болото о реакции депутата Госдумы Николая Бурматова на отстрел волка, зарезавшего мальчика в Дагестане. В российском Телеграме пишут, что после Якутии автор скандального «собачьего» закона взялся «кошмарить» Дагестан. Видео тгк Mash

Жизнь животных важнее жизни ребёнка?

В Дагестане 28 июля произошло страшное происшествие — волк загрыз семилетнего ребёнка. Трагедия случилась неподалёку от села Кидеро Цунтинского района. Шестеро мальчиков играли на площадке в футбол, затем двое из них отправились в лес за ягодами, где встретили хищника. Он напал на 6-летнего ребёнка Абубакара, укусив за шею, а затем утащил его брата Ахмеда. Растерзанное тело ребёнка обнаружили возле болота. Шестилетнего брата госпитализировали в больницу.

Дагестанское Минприроды отреагировало быстро — они нашли и устранили волка, чтобы он больше не представлял угрозу для посёлка.

Однако вместо соболезнований родным депутат Госдумы из Челябинска, член комитета по экологии Владимир Бурматов встал на защиту животного, пообещав возбудить уголовное дело на охотников, застреливших шакала, сообщает тгк Безвластное болото.

«Почему животное должно отвечать своей жизнью за то, что родители не следят за своими детьми? Шакала можно было отловить и отправить в приют или зоопарк. Эта трагедия послужила поводом для живодёров из Минприроды Дагестана устроить кровавую бойню в лесах. У нас есть статья в Конституции, которая обязывает Правительство формировать в обществе гуманное отношение к животным. Я намерен обратиться в прокуратуру и следственный комитет, чтобы остановить это безумие и привлечь к ответственности охотников и чиновников», — заявил Бурматов.

Неужели жизнь волка важнее жизни ребёнка?

А тгк Барахло вообще предположил, по недосмотру депутат Госдумы Бурматов, автор скандальнейшего «собачьего» закона, похоже, имеет вполне определенную цель: организовать в стране бунты. Он уже, при покровительстве серьезных сил в федеральном парламенте, фактически лишил россиян права на защиту от бродячих собак, обескровил муниципальные бюджеты, которые вынуждены содержать тысячи дворняг, отбирая деньги у тех, кто в них нуждается. Подвергать смертельной опасности, лишая права на защиту – лучший способ вызвать народный гнев. История из Дагестана – лишь еще одно подтверждение, пусть и невероятно жуткое, антигосударственной деятельности Бурматова, пишет тгк Барахло . Бурматов, едва не устроивший массовые беспорядки в Якутии, других регионах Севера и ДФО, сунул свое рыло на Кавказ. Однопартиец Бурматова Султан Хамзаев коротко объяснил Бурматову суть происходящего, сообщает тгк Барахло .