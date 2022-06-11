11.06.2022
10:29
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Политика

Депутат Госдумы Бурматов спровоцировал межнациональный скандал

Пост депутата Госдумы Владимира Бурматова спровоцировал межнациональный скандал, сообщает телеграм-канал Пять партий. В соцсетях разошлось видео, в котором рабочие-вахтовики якобы где-то в Якутии приманили медведя и взорвали его. Видео жуткое, но где именно оно снято, точно не ясно. Зато у депутата Бурматова сомнений не возникло. Он написал в утвердительной форме: «Рабочие в Якутии взорвали медведя». И понеслось. В комментариях к посту справедливое негодование подписчиков смешалось с призывами к уничтожению всех якутов. Либо комментарии не модерируются, либо депутат одобряет написанное. Одно из двух. Если позже выяснится, что видео снято не в Якутии, людей уже не переубедить. Зачем это нужно Бурматову? Защита животных — благодатная тема для пиара. Известно, что Бурматов питает к Якутии особую «любовь» и при каждом удобном случае называет якутов живодерами. Противостоять внешним угрозам могут только те, кто объединяется в тяжёлые времена. Иронично, что межнациональной розни способствует депутат «Единой России». тгк Пять партий

Фото: тгк Пять партий
Источник: тгк Пять партий

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