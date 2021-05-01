Депутат Гордумы Николай Васильев поздравляет с 1 мая

Уважаемые якутяне!

От имени избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, от лица коллектива Якутской республиканской клинической больницы, сердечно поздравляю вас с 1 мая, с Праздником мира, весны и труда!

Первомай в нашей стране уже много лет является народным праздником, ведь традиция собираться большими и малыми коллективами в первые дни мая и отмечать этим обновление природы, зародилась еще в 19 веке. Празднование 1 мая в нашем обществе стало поистине культовым явлением, ярким и незабываемым событием в истории каждой семьи. К сожалению, вот уже второй год, во избежание распространения коронавирусной инфекции, этот прекрасный праздник следует справлять дома, в кругу семьи.

1 Мая— это праздник всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие России. Будущее нашего города, нашей республики, нашей страны в наших руках.

Именно труд является той универсальной силой, которая способна мирно объединить, консолидировать людей самых разных национальностей и убеждений, дать им единую цель, общий интерес, притереть их друг к другу, заставить говорить на одном, понятном для всех языке — языке работы.

Оценить человека в коллективе всегда лучше всего получается не по громким заявлениям, а по добросовестному труду. Профессионалов своего дела уважают везде и всегда. Замечательно и закономерно, что в нашей стране уважительное отношение к людям труда возвращается и крепнет из года в год.

В этот праздничный день особо хочу поздравить наше героическое старшее поколение, людей, которые своим самоотверженным трудом построили нашу великую страну, отстояли нашу свободу и независимость в Великой Отечественной Войне, заложили основу в развитие современного народного хозяйства Якутии, своим примером научили нас трудиться и любить свою Родину. Благодаря вашему трудолюбию, мужеству, терпению и стойкости наша республика стала одним из экономически перспективных регионов России. Мы благодарны вам за все!

Также выражаю огромную признательность своим коллегам – медицинским работникам, которые вот уже больше года, рискуя собой, преграждают путь распространению коронавирусной инфекции, восстанавливают здоровье, спасают заболевших от смерти. В эти праздничные дни мы продолжаем стоять на вахте, исполняя свой профессиональный, гражданский и человеческий долг.

Дорогие якутяне! Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, заслуженное уважение коллег, радость от успехов и долгожданных побед. Пусть щедрое тепло наступивших весенних дней подарит вам бодрое, радостное настроение и придаст сил для новых свершений. Берегите себя, ваше здоровье и здоровье ваших близких зависит от четкого соблюдения простых правил безопасности. Удачи вам, добра, радости и благополучия!

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа №6, Васильев Н.Н.