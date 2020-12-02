Депутат Гордумы Лена Афанасьева провела прием граждан

В рамках Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сегодня, 2 декабря, состоялся личный прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) приуроченный ко дню рождения партии «Единая Россия».

Для оперативного решения проблемных вопросов жителей региона, депутату Якутской городской Думы, главному врачу Якутского республиканского онкологического диспансера Лене Афанасьевой был направлен ряд вопросов по здравоохранению и социальной сфере.

Социальная категория обратившихся была разной — многодетные, инвалиды, сироты. Многодетный житель столицы просил о госпитализации на операцию, и при содействии депутата Лены Николаевны вопрос был решен положительно. После дообследования запланирована его госпитализация.

Лена Афанасьева, депутат Якутской городской Думы:

— Я провела разъяснительные беседы с каждым, кто ко мне обратился, и постаралась максимально помочь каждому. Это внеочередная госпитализация в Онкодиспансер и другие медицинские учреждения республики, и запись на прием к врачам, и выездной медицинский осмотр, и многое другое.

Елена Голомарева, руководитель Региональной общественной приемной:

— Поздравляю Лену Николаевну с первым личным приёмом! Она совсем недавно стала депутатом Гордумы, а это – колоссальная ответственность перед своими избирателями. Депутат должен обладать сильными личностными качествами, но самое главное: он всегда готов взять на себя ответственность перед людьми, интересы которых представляет в Гордуме.

За время личного приема она смогла положительно решить 60% поступивших вопросов – это говорит о ней как о человеке, который хорошо разбирается в разных сферах, а не только в медицине. Это и социальные вопросы, и вопросы управления, экономики.

Желаю Лене Николаевне в своей депутатской работе оставаться ближе к простым людям и максимально защищать их интересы!