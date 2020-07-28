Депутат ГД помогла школьнице получить доступ в интернет

Невозможное — возможно, если есть желание помочь людям.

В Якутске мама и ее 17-летняя дочь, выпускница школы, поступающая в этом году в вуз, несколько лет ждали, когда в их дом подведут Интернет.

Специалисты постоянно убеждали, что технической возможности нет, поэтому в доме, где проживает семья, можно пользоваться для связи с миром только съемным модемом. Но он, как известно, не поддерживает скоростной режим и стабильную связь.



Как без скоростного Интернета в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекцией дистанционно учиться, готовиться к выпускным экзаменам, никому не было дела до тех пор, пока мама не обратилась в июне к депутату Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Галине Данчиковой, которая вела онлайн-прием граждан по телефону.



Парламентарий в тот же день позвонила министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолию Семенову. Получив от министерства вскоре классическую отписку, депутат Госдумы жестко пресекла сложившуюся практику формальных ответов.



Галина Данчикова обратилась к и.о. заместителя председателя правительства РС(Я) Сергею Местникову, курирующему блок вопросов по развитию человеческого капитала. И реакция ответственного руководителя не заставила долго ждать.



Очень скоро из министерства поступил ответ, из которого следовало, что усилиями филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» в квартиру, где проживает мама с дочерью, подключен доступ к сети Интернет.

Благодарная мама сразу же сообщила хорошую новость депутату.