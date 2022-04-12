Депутат Эверстова с многодетными мамами своего округа создали кашпо из подручных материалов

Многодетные мамы Октябрьского округа приняли участие в мастер-классе

В современном мире все мы уделяем большое внимание вторичному использованию материалов. Будь то переработка пластика или вторичное использование привычных или надоевших вещей. Натуральные и декоративные растения – отличное украшение любого интерьера или приусадебного участка. Особенно приятно наблюдать зеленые растения в самом холодном регионе нашей страны, где зима длится почти девять месяцев в году. А обрамляют зелень красивые композиции в виде кашпо.

В минувшие выходные по инициативе депутата Якутской городской Думы Алевтины ЭВЕРСТОВОЙ, при поддержке Окружной администрации города Якутска, управы Октябрьского округа для многодетных мам состоялся мастер-класс по созданию кашпо из подручных материалов.

«При помощи опытных мастериц, у каждой, кто пришел на мастер-класс, была возможность вдохнуть жизнь в привычные вещи, украсив их на свой вкус. Самая обычная ёмкость из пластика, стекла или металла, например, банка из-под консервированных персиков, превращалась в красивое кашпо», — подчеркнула депутат Якутской городской Думы Алевтина Эверстова.

В Октябрьском округе большое количество активных и творческих мам, которые готовы делиться опытом, общаться и создавать что-то новое. И мастер-класс – отличная возможность не только создать что-то новое, но и провести время в компании единомышленниц.

«Очень здорово, что современные женщины думают не только о красоте, но и об экологичности – все материалы на мастер-классе были вторично использованы. А мраморная краска, с которой мы работали – безопасная», — рассказала Мария ЕГОРОВА, хозяйка студии «Home_decor_ykt», где прошла встреча.

Мастер-класс был бесплатный для всех участниц. А получившиеся композиции прекрасно впишутся в готовый интерьер.