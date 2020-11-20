Депутат едет к своим избирателям на оленях

Известный в Якутии политик, депутат Ил Тумэна Михаил ЭВЕРСТОВ от Кобяйско-Верхоянского округа едет к своим избирателям на оленьей упряжке. В округе не везде дороги и связь, но олени спасают и в ХХI веке.

Фото: Видео предоставлено Михаилом Эверстовым. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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