20.11.2020
12:39
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Политика

Депутат едет к своим избирателям на оленях

Известный в Якутии политик, депутат Ил Тумэна Михаил ЭВЕРСТОВ от Кобяйско-Верхоянского округа едет к своим избирателям на оленьей упряжке. В округе не везде дороги и связь, но олени спасают и в ХХI веке.

Фото: Видео предоставлено Михаилом Эверстовым.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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