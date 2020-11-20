20.11.2020
12:39
137
Политика
Депутат едет к своим избирателям на оленях
Известный в Якутии политик, депутат Ил Тумэна Михаил ЭВЕРСТОВ от Кобяйско-Верхоянского округа едет к своим избирателям на оленьей упряжке. В округе не везде дороги и связь, но олени спасают и в ХХI веке.
Фото: Видео предоставлено Михаилом Эверстовым.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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