Депутат Дмитрий Семенов: Жители республики свободны в своем выборе

— Предварительное партийное голосование позволяет оценить степень доверия избирателей к кандидату от партии, понять его организационные навыки, ознакомиться с его программой и целями. Этот подход позволяет выстроить диалог с избирателями ещё до начала основной выборной кампании. Подчеркну, что это правильный и честный формат, который предлагает только наша партия, «Единая Россия».

Я сам проходил дважды подобную процедуру, когда избирался в Государственное Собрание (Ил Тумэн) республики. Сама процедура волнительна. Необходимо заручиться поддержкой земляков, чтобы в последующем они проголосовали на выборах. Люди должны понимать, кто будет представлять их интересы.

Список участников предварительного голосования «Единой России» по избирательному округу, в который входит наша республика – достаточно обширный. В нём – и активисты местного отделения партии, и известные общественники, и политики, и предприниматели. Средний возраст участников предварительного голосования – чуть больше 40 лет. Это значит, что на выборы от Партии идет новые политики.

Жители республики свободны в своём выборе, можно проголосовать за того кандидата, который вам больше понравится. Но нужно делать выбор. Поддержите того, кому доверяете, кто, на ваш взгляд, достоин представлять ваши интересы на государственном и региональном уровне.

Кто, став депутатом Государственной Думы, принесёт больше пользы? Тот, кто имеет и опыт, в том числе управленческий и политический, и умеющий не просто общаться с избирателями, но и слышать их. Но самое главное – этот человек должен уметь работать в команде и с партией, и с главой республики.

Дмитрий Александрович Семенов,

народный депутат Республики Саха (Якутия),

член политсовета ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

заместитель руководителя фракции

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),

координатор партийного проекта «Городская среда»

в Республике Саха (Якутия)