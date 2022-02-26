Депутат Дмитрий Семенов внес свой вклад в помощь беженцам Донбасса

Сегодня заместитель руководителя фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ил Тумэне, народный депутат Дмитрий Семенов вручил 42 комплекта постельного белья в дар беженцам из Донецкой и Луганской народных республик пункту сбора гуманитарной помощи, организованному Общественной палатой Якутии совместно со штабом общероссийской акции #Мывместе.

Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев отметил, что Дмитрий Семенов одним из первых откликнулся на призыв и принес действительно нужные вещи людям, оказавшимся в беде. Он поблагодарил народного депутата за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь.

Дмитрий Семенов призывает всех якутян помочь к жителям Донбасса, оказавшимся в тяжелейшей ситуации, и оказать посильную помощь.