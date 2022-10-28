Депутат Дмитрий Семенов провел личный прием граждан

26 октября , в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА провел личный прием граждан народный депутат, заместитель руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ, координатор партийного проекта «Городская среда»

Обращения были разного характера. Житель г. Якутска Е., воспитывающий один 2 детей просил содействия в решении жилищного вопроса. Даны советы практического характера по решению земельного и жилищного вопроса, подготовке протокола собрания собственников жилья.

Житель с. Хатассы гражданин К. обратился с просьбой помочь в решении вопроса по обустройству земельных участков на территории села. Данному гражданину даны пошаговые инструкции по решению его вопроса. Предварительно решили встретиться по итогам выполнения первой части его вопроса.

По итогам личного приема граждан направлены письма в органы местного самоуправления и вопросы обратившихся граждан взяты под личный контроль народного депутата Дмитрия Семенова.

Значительную часть своего свободного времени граждане проводят во дворах и общественных пространствах. От того, насколько комфортно гражданам в этих пространствах, зависит их настроение, самочувствие, работоспособность.

Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной, комфортной и разнообразной, поэтому создание в этой области благоприятных условий для граждан, повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды стало одним из приоритетов Партии.

Данная тема нашла свое выражение в Народной программе Партии. В нее включено обязательство Партии активнее вовлекать жителей в решение вопросов местного значения, используя процедуру электронных публичных слушаний, а также уделять особое внимание благоустройству дворов.

Проект «Городская среда» направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе благоустройства дворовых и общественных территорий в городах и населенных пунктах с численностью проживания населения более тысячи человек, на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.