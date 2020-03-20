Депутат Дмитрий Семенов: Культура народа саха всецело связана с культом лошади

Уважаемые коневоды Якутии!

Поздравляю вас с Днем коневода-табунщика Якутии! Табунное коневодство издревле является особой гордостью, национальным достоянием и исконно традиционной отраслью жителей нашей республики. Материальная и духовная культура народа саха всецело связана с культом лошади, которая издревле считается национальным достоянием, а табунное коневодство является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности.

Сегодня табунное коневодство является одним из ключевых направлений развития сельскохозяйственной отрасли республики. Руководство республики уделяет особое внимание табунному коневодству. Выделяются средства на строительство конебаз на дальних выпасах, которое способствует развитию исконного табунного коневодства. Не теряет актуальности условия традиционного содержания лошадей и укрепление племенной работы.

Мы гордимся и благодарим ветеранов, гордимся и молодыми коневодами-табунщиками, демонстрирующими преданность любимому делу, сохраняющими традиции, преемственность поколений и высоко несущими престиж профессии табунщика.

От всей души желаю представителям этой мужественной и уважаемой профессии высоких показателей в работе, успешных трудовых будней, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Народный депутат Республики Саха (Якутия) Д.А. Семенов.

Ытыктабыллаах Cаха Сирин сылгыһыттара!

Эһигини идэлээх бырааһынньыккытынан – Сылгыһыт күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!

Сылгы – саха дьонун миинэр миҥэтэ, ампаардаах аһа, көлүнэр көлөтө. Дьөһөгөй оҕото биһиги итэҕэлбитигэр ытык «айыы оҕотунан» аатырар. Саханы — сылгы киһи оҥорбута диэн дэлэҕэ эппэттэр. Саха норуотугар – сылгыны иитии үгэс буолбут үлэ көрүҥэ эрэ буолбатах, бу – үйэлэри уҥуордаан бүгүҥҥү күҥҥэ тиийэн кэлбит биһиги олохпут-дьаһахпыт сүнньэ.

Сылгыны көрөөһүн сыралаах, эппиэтинэстээх улэ. Саха сирин дьонун-сэргэтин олохторун уйгута, өрөспүүбүлүкэбит сиригэр сылгыны үөрдээн иитии сайдыыта — эһиги кыһамньылаах үлэҕититтэн, үтүө сыһыаҥҥытыттан быһаччы тутулуктаах. Ону таһынан саха оҕото кыра эрдэҕиттэн сылгыга сыстыыта, таптаан өбүгэлэрин үтүө дьарыгын салҕыырыгар кыым саҕыыта биир уксун эһигиттэн барар. Сылгыһыттар – тыа сирин биир тутаах үлэһиттэрэ, өрөспүүбүлүкэ ытыктанар дьоно буолаҕыт.

Итини этэн туран мин эһиэхэ ситиһиилээх үлэни, дьиэ кэргэҥҥитигэр или-эйэни, олоххутугар бары үтүөнү, дьолу-соргуну баҕарабын!

Саха өрөспүүбулукэтин бар дьонун дьокутаата Д.А. Семенов