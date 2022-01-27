Депутат Бурматов не вышел на связь с Минвостокразвития…

На совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан от нападения животных и реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными», организованное Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики 27 января, был приглашён депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов.

У него было запланировано выступление, стояло в повестке. Бурматов подключился к ВКС, присутствовал в начале мероприятия, но, по неизвестным причинам, так и не выступил. Организаторы не смогли выйти с ним на связь, сообщает тгк ЯКУТСК

На этом совещании выступил глава города Якутска Евгения Григорьева по вопросу обеспечения безопасности граждан от нападения животных и реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными», организованном Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики (см. видео)