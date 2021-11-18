18.11.2021
01:55
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Коронавирус

Депутат Авксентьева: Вынуждена самоизолироваться…

Депутат Госдумы Сардана АВКСЕНТЬЕВА ушла на самоизоляцию, о чем сообщила в своем инстаграме.

 — До конца ноября не теряйте меня 👋. Я контактировала с человеком, заболевшим коронавирусом, поэтому обязана/вынуждена уйти на изоляцию.

Сама не болею и пока ещё не болела, не волнуйтесь за меня

Побуду временно «надомницей»: поработаю с законопроектами, почитаю документы, ну и просто почитаю.

Вы знаете как я люблю читать, линзы моих очков все толще и толще🤓.

Будьте здоровы, берегите себя🙏

Многочисленные фолловеры желают звезде политики здоровья.

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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