11.10.2021
23:43
117
Светская хроника
Депутат Авксентьева проинструктирована, как правильно нажимать кнопки в Госдуме
В почти пустом зале «Новых людей» проинструктировали, как правильно нажимать на кнопки в Госдуме. Сардана АВКСЕНТЬЕВА, как обычно, рассказала об этом всему свету.
Источник: Соцсеть.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.10.2021
0
12.10.2021
28
11.10.2021
144
11.10.2021
92
11.10.2021
307
11.10.2021
762
11.10.2021
224
11.10.2021
1032
11.10.2021
1155
11.10.2021
455
11.10.2021
503
11.10.2021
271
11.10.2021
221
11.10.2021
1128
11.10.2021
265
11.10.2021
535
11.10.2021
888
11.10.2021
601
11.10.2021
354
11.10.2021
238
11.10.2021
1778
11.10.2021
858
11.10.2021
317
11.10.2021
256
11.10.2021
212
11.10.2021
239
11.10.2021
311
11.10.2021
3323
11.10.2021
259
11.10.2021
331
11.10.2021
245
11.10.2021
458
11.10.2021
1808
11.10.2021
3529
11.10.2021
885
10.10.2021
5604
10.10.2021
2206
10.10.2021
479
10.10.2021
568
10.10.2021
681
10.10.2021
393
10.10.2021
2425
ТОП НОВОСТИ
09.10.2021
11519
10.10.2021
5620
07.10.2021
4585
08.10.2021
4579
07.10.2021
3650
11.10.2021
3542
11.10.2021
3425