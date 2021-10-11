11.10.2021
23:43
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Светская хроника

Депутат Авксентьева проинструктирована, как правильно нажимать кнопки в Госдуме

В почти пустом зале «Новых людей» проинструктировали, как правильно нажимать на кнопки в Госдуме. Сардана АВКСЕНТЬЕВА, как обычно, рассказала об этом всему свету.

Источник: Соцсеть.
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