Депутат Авксентьева (не) одобряет блокировку YouTube…

Сардана Авксентьева два раза за месяц высказывала свое мнение о блокировке YouTube в своем тгк Депутат здорового человека. И не поймешь, когда она «за» или «против». Может, потом опять передумает?

10 апреля

Раз уж пошла такая тема, давайте и я скажу пару слов насчет возможной блокировки YouTube. На примере нашей семьи: самые активные пользователи YouTube — мои мама и внучка. Старшая смотрит там рецепты, советские фильмы, советы садоводам, программы о здоровье и путешествиях. Младшая — развивающие программы для малышей, изучает английский. Муж смотрит футбольные матчи, пересматривает легендарные матчи прошлых лет. А я слушаю лекции учёных, например, уважаемой мною Натальи Зубаревич.

То есть, наша семья от мала до велика, как и многие другие семьи, блокировке популярного хостинга будет не рада. А чтоб RuTube наполнился достойным и разнообразным контентом, нужно время…

Сегодня, 11 мая

Читаю о блокировках YouTube аккаунтов депутатов Госдумы. У меня нет и никогда не было YouTube-канала, так что и блокировать нечего. Равно как нет зарубежных счетов и иностранной недвижимости. Так что мне лично все эти санкции — побоку. Все мои дети и внуки тут, вся жизнь и работа тут. И будет тут — дома, на Родине, в России.