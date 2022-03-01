Депутат Авксентьева на этот раз не будет переобуваться на ходу

Депутат Госдумы Сардана АВКСЕНТЬЕВА опровергла слухи о том, что ведет переговоры с партией «Справедливая Россия — патриоты – за правду» на предмет перехода в ее ряды. Сообщение об этом появилось несколько часов назад в телеграм-каналах.

— Сейчас опровергать слухи сложнее, они мгновенно уходят куда-то в недра информационной трясины, где их и не сразу найдешь и оттуда не вытравишь. Вот и получается, что я то двести собак убила, то «вот-вот» в другую партию ухожу, и много еще подобного, — пишет Сардана Владимировна в соцсети.

Впрочем, тех, кто поверил в этот фейк, частично можно понять. Сардана Авксентьева не раз поступала в политике непоследовательно, расходилась со своими соратниками, заявляла одно, а вскоре противоположное.

Но перейти в другую партию – даже для нее слишком. Депутатом Госдумы она избрана от «Новых людей». Для того, чтобы перейти в другую партию, ей надо написать заявление в свою партию, дождаться его рассмотрения, положить партбилет на стол, сдать мандат депутата Госдумы, и только после этого, обнулившись, подать заявление на вступление в другую партию. В СР, естественно, все мандаты давно разобраны. Вряд ли это будет интересно политику.