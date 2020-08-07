Депортированный иностранец, изменив имя, вновь прибыл в Якутию

Заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемый, в октябре 2019 года решением Якутского городского суда за нарушение миграционного законодательства выдворен за пределы Российской Федерации с запретом въезда сроком на 5 лет.

Вместе с тем после выезда из Российской Федерации обвиняемый вновь решил прибыть на территорию России на заработки. С этой целью находясь у себя на родине, изменил имя и отчество, получив новый паспорт. После чего, вновь прибыл в Якутию, при этом незаконно пересек государственную границу Российской Федерации.

Факт незаконного пересечения границы Российской Федерации выявлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

После утверждения прокурором обвинительного акта, уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине в случае признания его виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.