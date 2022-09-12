Департамент ветеринарии Якутии о безнадзорных животных

В конце августа на ЯСИА была опубликована статья о росте случаев нападения хозяйских собак на улице. Действительно, если в 2021 году с 1 июня по 29 августа в адрес Департамента ветеринарии РС (Я) из правоохранительных органов поступило 80 материалов об укусах собак в г. Якутске, то в этом году за аналогичный период поступило уже 150 материалов. В прошлом году в 34 случаях напали хозяйские собаки, 46 – животные без владельцев, в этом году уже 104 нападения владельческих собак и так же 46 – животных без владельцев.

Получив материалы из правоохранительных органов, госинспекторы Департамента ветеринарии РС (Я) направляют заявки на отлов, если личность владельца животного известна – проводят профилактический визит, если владелец неизвестен – возвращают правоохранительным органам для установления личности. За отчетный период проведено 36 профилактических мероприятий, объявлено 8 предостережений, прокуратурой отклонено 8 внеплановых проверок, в работе у инспекторов находятся 13 материалов.

В феврале 2022 года Департамент ветеринарии РС (Я) утвердил порядок определения у животных без владельцев немотивированной агрессии и запрет на выпуск в естественную среду обитания животных выше 60 см, такие животные остаются на пожизненное содержание в приюте или до передачи их новым владельцам.

За 2022 год в приют Благотворительного фонда «Помоги выжить» (г. Якутск, ул. Очиченко, 57) поступило 2404 животных, 1459 из них было отловлено, а 945 привезли люди. Владельцам возвращено 157 животных, новых владельцев нашли 1338. В приюте содержатся 944 животных, из них 56 являются агрессивными, поэтому будут содержаться в приюте постоянно. Отметим, что по решению якутского городского суда сейчас выпуск собак в естественную среду обитания приостановлен, поэтому за 2022 год ни одно животное не было выпущено.

В 2022 году для организации работ с животными без владельцев по Федеральному закону № 498 городу Якутску было направлено более 31 млн. рублей из республиканского бюджета, сейчас идет работа по выделению средств на дальнейшее содержание животных без владельцев.

Как указано выше, несмотря на то, что животных без владельцев не выпускают в естественную среду обитания, количество нападений на людей увеличивается, поэтому ответственное обращение граждан к своим домашним животным является обязательным условием безопасности жителей. Владельцам животных необходимо исключить самовыгул домашних животных, они должны осуществлять выгул животного на поводке, обратить внимание на необходимость стерилизации (кастрации) домашних животных, не допускать отказа от домашних животных и их потомства.



