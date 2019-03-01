Департамент ветеринарии и Якутская ГСХА подписали соглашение

Новые вызовы современной жизни требуют трансформации и применения адаптивных методов во многих отраслях. Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) один из тех, кто заинтересован в выпуске квалифицированных специалистов с высшим образованием. Сегодня, по инициативе департамента, руководитель Василий Бураев и ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамах соглашения подписан первый договор, согласно которому студенты академии смогут проходить практику в ряде учреждений. Каждый год академия в среднем выпускает 40 ветеринарных врачей. По направлению «Ветеринария» студенты обучаются по программе специалитета 5 лет. Помимо этого на сегодняшний день в факультете ветеринарной медицины работают программы бакалавриата и магистратуры по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Конструктивный диалог руководства департамента и академии, это прежде всего консолидация в организации практикоориентированного обучения студентов. Согласно учебному плану и графику студенты будут проходить учебную и производственную практику в подведомственных учреждениях: «Якутская республиканская ветеринарно-испытательская лаборатория», «Испытательная лаборатория ветсанэкспертизы на Крестьянском рынке города Якутска», «Лаборатория ветсанэкспертизы на Крестьянском рынке города Якутска», «Управление ветеринарии города Якутска», «Управление ветеринарии с ВИЛ» муниципальных образований республики.

«Перед нами стоит задача подготовки грамотных специалистов, готовых проявить смекалку и умение в профессиональной среде», — озвучил Иван Слепцов деканам факультетов. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и системной работе департамента, в Якутии сохраняется относительно спокойная эпидемиологическая ситуация.

Руководитель департамента Василий Бураев поделился, что со стороны работодателей усилиться работа информационного и профориентационного характера, направленная на привлечение выпускников к поступлению на факультет ветеринарной медицины.

Важно понимать, что обеспечение опережающего характера подготовки специалистов на основе интеграции научной, образовательной и производственной деятельности, гарантирующей им конкурентоспособность на рынке труда и образовательных услуг сегодня актуальна как никогда. Поэтому будут совершенствоваться различные формы и методы интеграции образования, науки и практики. С обеих сторон будут уделять внимание использованию и развитию современных технологий и научных достижений в образовании, производстве и сфере ветеринарных услуг. Безусловно, будут и совместные проекты по повышению квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки кадров.