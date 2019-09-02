Кадровый указ Ил Дархана

Айсен Николаев назначил Руслана Платонова руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства РС(Я). Об этом Ил Дархан сообщил на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Руслан Платонов занимал должность первого заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона.

Платонов родился 13 ноября 1980 года в селе Ытык-Кюель Алексеевского района.

Образование:

2003 год — Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет якутской филологии и культуры по специальности «Филолог-преподаватель».

2011 год — Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Политология. Анализ и прогноз».

Трудовая деятельность:

2004-2006 годы – специальный корреспондент республиканской газеты «Саха сирэ».

2006-2008 годы – главный специалист Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС(Я).

2008-2013 годы – председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн).

2013-2017 годы – индивидуальный предприниматель.

2017-2018 годы – руководитель управления Гагаринского округа Окружной администрации ГО «город Якутск».

2018 год – указом главы РС(Я) назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики.

Инициатор и руководитель общественного добровольческого движения «Спецназ добра».

