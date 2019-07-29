Денис Тон уволился и покинул Якутск

Денис Тон на прошлой неделе уволился с поста руководителя регионального оператора. По словам собеседника редакции, он уехал из Якутска.

В приемной ООО «Якутскэкосети» сообщили, что Тон больше не работает. Но от дальнейших комментариев отказались.

По сведениям News.Ykt.Ru, на должность гендиректора регоператора рассматривается кандидатура руководителя управы Автодорожного округа Владислава Созонова. Созонов сообщил, что пока не готов комментировать эту информацию.

В июне на регоператора по факту причинения особо крупного имущественного ущерба МУП «Жилкомсервис», который владеет 49% долей «Якутскэкосетей», возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка выявила, что муниципальное предприятие выдало «Якутскэкосети» займы на 43 млн рублей. Несмотря на наличие средств на счетах, компания не вернула одолженные деньги.

На 12 июля этого года дебиторская задолженность ООО «Якутскэкосети» перед муниципальным предприятием составляет более 105 млн рублей.