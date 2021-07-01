Денис Иванов стал амбассадором Форума «Восток»

Студент Агротехнологического факультета АГАТУ Денис Иванов стал амбассадором Всероссийского молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток», который пройдёт с 12 по 17 июля в г. Владивостоке.

Денис является активистом университета и отличником учебы, принимал участие во всероссийских мероприятиях «Школа Мастерская управления «Сенеж», «Авангард Дальнего Востока», являлся победителем гранта Молодежного образовательного форума «Синергия Севера», также принимал участие во Всероссийском молодежном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» в 2020 году.

Мероприятие направлено на содействие по формированию конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойное место Дальнего Востока в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, а также решению основных задач по привлечению молодого населения в Дальневосточный регион.

Финалисты будут работать над кейсами по формированию привлекательного образа Дальневосточного региона для молодежи и будут защищать инициативные проекты в Грантовом конкурсе. По результатам очного этапа участники могут получить предложения по стажировке, трудоустройству и по реализации своих проектов.

Напомним, что в финал форума из Якутии прошли 11 человек, в том числе студентка экономического факультета АГАТУ Ираида Хань.