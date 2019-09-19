Денис Белозеров: Времени осталось мало

18 сентября заместитель председателя правительства Якутии Денис БЕЛОЗЕРОВ провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам кормозаготовки и уборки урожая.

На совещании о предварительных итогах кормозаготовки и уборки урожая сельскохозяйственных культур в РС(Я) информацию представил заместитель министра сельского хозяйства республики Николай АФАНАСЬЕВ.

План по заготовке сена в Якутии на 2019 год составляет 479,4 тыс. тонн, силоса – 24,3 тыс. тонн, сенажа – 14,2 тыс. тонн.

В республике сегодня продолжаются кормозаготовительные работы. По состоянию на 16 сентября скошено 414 тыс. 867 га сенокосных угодий, где заготовлено 447 тыс. 019 тонн сена, что составляет 93% от годового плана. Это на 13 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя на текущую дату.

В настоящее время во всех земледельческих улусах республики продолжается работа по уборке урожая. Уборочная площадь зерновых культур в регионе составляет 10778 га, из которых фактически убрано 6816 га или 63%. Валовый сбор зерна на отчетную дату составил 7403 тонн или 63% от плана. Средняя урожайность на отчетную дату – 10,9 центнеров с одного га.

В республике в этом году запланировано собрать 78 035 тонн картофеля. На 16 сентября валовой сбор картофеля составляет 48,4 тыс. тонн или 62% от плана. По данным управлений сельского хозяйства прогнозируется собрать 100% от запланированного объема картофеля.

На совещании также заслушана информация о погодных условиях в период кормозаготовки и уборки урожая сельскохозяйственных культур РС(Я).

О предварительных итогах кормозаготовки на совещании проинформировали представители администраций Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского улусов. Из северных и арктических отчитались руководители Верхоянского, Момского, Верхнеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского, Булунского и Томпонского районов.

На совещании уточнены данные по выполнению плана по заготовке сена в улусах и соответственно недостающие объемы.

Подводя итоги совещания, Денис Белозеров указал администрациям районов, которые в полном объеме не обеспечили себя грубыми кормами, до 20 сентября предоставить договора по поставке сена из других улусов для обеспечения устойчивой зимовки в 2019/2020 годах.