Денис Белозеров посетил выставку кузнецов Якутии

В Якутске в торговых рядах «Кружало» продолжается Х юбилейная выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус — 2019».

17 февраля выставку посетил заместитель председателя Правительства Якутии Денис Белозёров. Он осмотрел выставку, пообщался с народными мастерами и принял участие в открытии конкурса «Бастыҥ булт быҺаҕа» — «Лучший охотничий нож».

Вице-премьер отметил, что с каждым годом количество участников и ценителей мастерства кузнецов увеличивается. Он выразил особую благодарность кузнецам, за то, что ежегодно участвуют в масштабном мероприятии, показывают своё мастерство и приобщают население к многовековым ценностям предков.

В этом году в мероприятии принимают участие более 50 мастеров кузнечного дела из всей Якутии – Алданского, Верхневилюйского, Вилюйского, Жиганского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Оленёкского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Чурапчинского, Хангаласского улусов, города Якутска и пригородных поселков столицы республики.

Денис Белозёров подчеркнул особое значение подобных выставок для возрождения и сохранения традиций и культурных ценностей предков, популяризации и пропаганды исконно народных промыслов. «Примечательно, что на выставке можно не только посмотреть, но и приобрести якутские ножи из рук именитых мастеров», – сказал он.

За сохранение и возрождение кузнечного дела Якутии Денис Белозёров вручил Благодарности кузнецу Гаврилу Бурцеву, мастеру производственного обучения Намского педагогического колледжа Леониду Говорову, исполнительному директору магазина «Якутия — бренд» Василию Федулову и ведущему выставки Гаврилу Неустроеву.

Работа выставки «Дархан Уус» продолжается – начался с один из главных конкурсов выставки «Бастыҥ булт быҺаҕа» — «Лучший охотничий нож». Для участия в этом конкурсе подали заявки 48 участников.