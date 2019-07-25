Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров

Заместитель председателя правительства Якутии Денис БЕЛОЗЕРОВ в режиме видеоконференцсвязи провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Члены комиссии, представители отраслевых министерств и ведомств, главы районов, обсудили пожароопасную обстановку на территории Якутии.

Было отмечено, что по состоянию на 24 июля в республике зарегистрировано 955 лесных пожаров на общей площади 1 821,1 тыс га. По оперативным данным, проводятся работы по тушению пожаров в Алданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Ленском Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Хангаласском районах. В этом задействовано 465 человек и 31 единица техники. Всего с начала сезона приняты меры по тушению 166 лесных пожаров на общей площади 3 951,2 га с привлечением 3 808 человек и 227 единиц техники.

По словам представителей Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, класс природной пожарной опасности лесов устанавливается в Намском, Хангаласском, Горном, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском районах и в окрестностях города Якутска. На востоке Алданского района сохраняется высокий IV класс, а на территориях остальных районов класс пожароопасности составляет не выше III-го. Из-за погодных условий, добавили они, до конца недели эта величина будет увеличиваться.

По итогам заседания КЧС Денис Белозеров дал ряд поручений отраслевым министерствам. Министерству экологии, отметил он, необходимо провести работу с лесопользователями по привлечению собственных сил и средств для тушения пожаров на территории их лицензионных участков и направить в районы с наиболее тяжелой лесопожарной обстановкой дополнительные силы и средства. Министерству здравоохранения предстоит обеспечить нуждающихся средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, провести работу по профилактике заболеваний, связанных с задымленностью, а также в случае острой необходимости привлечь Республиканский центр медицины катастроф.

Главам муниципальных образований Белозеров поручил держать ситуацию на постоянном контроле, обеспечить привлечение сил и средств на местах для тушения лесных пожаров, а в случае возникновения новых пожаров обеспечить оперативное реагирование с привлечением всех сил и средств для их тушения.